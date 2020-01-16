وصول رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الى عين التينة للقاء بري

وصل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ الى ​عين التينة​ للقاء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​. تجدر الإشارة إلى أن مصادر "النشرة" كانت قد رجحت، يوم أمس، أن "يزور رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ يوم غد لوضع اللمسات الأخيرة على ​تأليف الحكومة​ بعد أن تم حل كل العقبات، على أن يتوجه بعدها إلى ​قصر بعبدا​ للاعلان عنها"، معتبرة أن "​لبنان​ بلد العجائب والشيطان يكمن في التفاصيل وبالتالي سنشاهد يوم غد ​تشكيل الحكومة​ إلا في حال ظهر شيء مفاجئ".

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