القصيفي تلقى اتصالا من الحسن: آن الأوان لوقف الإعتداء على الصحافيين

تلقّى نقيب محرريّ ​الصحافة​ اللبنانيّة جوزف القصيفي إتصالاً من وزيرة الداخلية السيدة ريّا الحسن، تمّ خلاله التطرقّ الى ما تعرض له الصحافيون والإعلاميون والمصورون أمس على يد ​القوى الأمنية​".

وقدمت الحسن اعتذارها عمّا حصل أمس في حقّ الصحافييّن والإعلامييّن والمصوريّن، وهو غير مقبول إطلاقاً، مؤكدة ان "الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة".

وخلال الإتصال اطلعت الوزيرة الحسن النقيب القصيفي على الملابسات التي حصلت بالامس، وأدت الى حال الإحتقان بين ​المتظاهرين​ وقوى الأمن، مؤكدّة أن كل ما جرى لا يبرّر إطلاقًا ما تعرّض له الإعلاميون.

وشكر النقيب القصيفي الوزيرة الحسن على إتصالها، مؤكدا انه "آن الأوان لوقف الإعتداء على الصحافيين والإعلاميين والمصورين من قبل القوى الأمنيّة، ويجب إصدار التعليمات المشدّدة بذلك، وإتخاذ الإجراءات المسلكية بحق من يخالف هذه التعليمات، لإن الإعلاميين ليسوا "فشة خلق" و "مكسر عصا" لأحد.