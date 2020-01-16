أكدت وزيرة الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​، في تصريح تلفزيوني، انه "من غير المقبول التعرض للأفراد بالضرب وخاصة ​وسائل الاعلام​، ولا يوجد اي امر اتخذ من الوزارة او من قبل قائد ​الاجهزة الامنية​ للتعامل بهذه الطريقة، كما يروج البعض"، مشيرةً الى ان "العناصر الامنية اصيبت بالارهاق كثيراً وهذا ليس تبرير بتابتاً، ويجب الانتباه الى ان العناصر لا تنام ولا تأكل وهي بجهوزرية تصل الى 100%، وبالطبع هذا الامر ليس مبرراً، ويجب الانتباه الى ان ​قوى الامن​ لديها بما يقارب 100 جريح جراء احداث الامس"، كاشفة عن "ضغوطات مارسها البعض منذ بداية الاحتجاجات للتعامل مع المحتجين بعنف لكننا رفضنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: لدينا ما يقارب 100 جريح خلال مواجهات الامس وضرب المحتجين امر مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.