متظاهرو الحراك فضوا اعتصامهم امام قصر العدل بيروت

فض المتظاهرون اعتصامهم أمام قصر العدل في بيروت، وانسحبت قوة مكافحة الشغب من المكان، فيما توجه المعتصمون وبينهم عدد من المحامين الى أمام ثكنة الحلو لمواكبة إجراءات تخلية موقوفي حوادث الحمراء وثكنة الحلو.
هذا وانتقل محامون من "الحراك" الى أمام وزارة الشؤون الإجتماعية للتضامن مع عدد من المعتصمين، وهم من المتعاقدين مع جمعيات على خلفية عدم تقاضيهم رواتبهم منذ اكثر من عام.
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