متظاهرو الحراك فضوا اعتصامهم امام قصر العدل بيروت

فض المتظاهرون اعتصامهم أمام ​قصر العدل​ في ​بيروت​، وانسحبت قوة ​مكافحة الشغب​ من المكان، فيما توجه المعتصمون وبينهم عدد من المحامين الى أمام ​ثكنة الحلو​ لمواكبة إجراءات تخلية موقوفي حوادث الحمراء وثكنة الحلو.

هذا وانتقل محامون من "الحراك" الى أمام ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ للتضامن مع عدد من المعتصمين، وهم من المتعاقدين مع جمعيات على خلفية عدم تقاضيهم رواتبهم منذ اكثر من عام.