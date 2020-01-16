رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​ على رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، معتبرا انه "عندما يكون من دون وعي على مسؤولياته ولا يفهم ماذا يتكلم يخرج المسمى رئيس ​الحكومة​ ويقول الحق على ​التيار الوطني الحر​"، مضيفا:" بس تخلص نهب و سرقة انت وعلاء خواجة و زمركم الجائعة جوع عتيق خبرنا حتى نحكي معك". وارفق أسود تصريحه بصورة تتضمن تصريحا سابقا للحريري ابان اقرار ​خطة الكهرباء​.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسود للحريري: "بس تخلص نهب و سرقة وانت و علاء خواجة خبرنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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