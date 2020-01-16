إنطلقت مسيرة طلابية من ساحة ​الجديدة​، وتوجه ​الطلاب​ الى مبنى "أوجيرو" في المنطقة، وقد أقفلوا مدخله ومنعوا المواطنين والموظفين من الدخول اليه والخروج منه، ثم انتقلوا الى ​مدرسة الحكمة​ لحث الطلاب على المشاركة معهم في التظاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر انطلق طلاب من ساحة الجديدة وأقفلوا أوجيرو وانتقلوا إلى مدرسة الحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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