مصادر للنشرة: دياب غير متحمس لصيغة الـ 24 وزيرا ولا عقبات امام ولادة الحكومة

رأت مصادر مطلعة عبر النشرة أن "طرح فكرة 24 وزيرا هي لارضاء ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ وتساعد على عدم إعطاء حقيبتين لبعض الوزراء"، مشيرة الى ان "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ غير متحمس لهذه الصيغة".

وأكدت المصادر أنه "سواء بـ 24 أو 18 وزيرا لن يكون هناك عقبات امام ولادة الحكومة ولا أسباب أساسية لتأخر ولادة الحكومة والجميع ينتظر لقاء رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ودياب لحسم الأمر"، مؤكدة ان "المتغيرات السريعة في المنطقة قد تكون أحد الأسباب في تسريع ​تأليف الحكومة​ إضافة إلى أن ​المجتمع الدولي​ يطالب بالاسراع بالتشكيل".

وشددت المصادر على كل شيء يتوقف على اللقاء الذي سيجمع بري ودياب وما يرشح يكون أقرب للنهائي على أن يكون للرئيس ميشال عون رأي من الموضوع، لافتة إلى ان "مشكلة توزيع الحقائب حسمت بشكل نهائي بانتظار حسم حقيبة الدفاع اذا كانت لمدني او عسكري وحقيبتي الاقتصاد والاتصالات وأسماء الوزراء فيها".