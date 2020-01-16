أطلق رئيس دير مار شربل ومدرسة بيت شربل في حاريصا الاب ايلي قرقماز ​فيديو​ بمناسبة عيد مار انطونيوس الكبير "بيّ الرهبان" الذي يصادق يوم غد الخميس. والفيديو من تصوير الاب قرقماز وتسجيل استديو ايلي حردان- اهمج، ويعزف على الناي أ نعمه نعمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأب إيلي قرقماز يطلق فيديو بمناسبة عيد مار انطونيوس الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.