اعتصام لنازحين سوريين بطرابلس احتجاجا على تقليص خدمات الامم المتحدة

قام عدد من النازحين السوريين بالإعتصام أمام مقر مفوضية الامم المتحدة لشؤون النازحين، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، احتجاجا على تقليص خدمات المفوضية لهم من استشفاء وطبابة للأطفال وغيرها من الخدمات.
وقد طالب المعتصمون المفوضية ب"الضغط على الدول الاوروبية لفتح باب اللجوء وتوطينهم في دول أوروبية.
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