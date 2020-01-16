اعتصام لنازحين سوريين بطرابلس احتجاجا على تقليص خدمات الامم المتحدة

قام عدد من ​النازحين السوريين​ بالإعتصام أمام مقر مفوضية ​الامم المتحدة​ لشؤون النازحين، في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​، احتجاجا على تقليص خدمات المفوضية لهم من استشفاء وطبابة للأطفال وغيرها من الخدمات.

وقد طالب المعتصمون المفوضية ب"الضغط على الدول الاوروبية لفتح باب اللجوء وتوطينهم في دول أوروبية.