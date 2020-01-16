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وقفة احتجاجية للصحافيين والمصورين أمام وزارة الداخلية رفضا للعنف ضد الاعلام

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نفذ عدد من الصحافيين والمصورين وقفة احتجاجية أمام ​وزارة الداخلية​ في ​الحمرا​ بعد تعرض اعلاميين ومصورين للضرب وتكسير معداتهم بالإضافة لمنع من التصوير من قبل الأجهزة الامنية أمام ​ثكنة الحلو​.

وامام ​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​ في شارع بلس، نظم اساتذة الجامعة وقفة احتجاجية ضد ​العنف​ الذي تم ممارسته من قبل ​القوى الامنية​ بالامس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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