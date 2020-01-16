وقفة احتجاجية للصحافيين والمصورين أمام وزارة الداخلية رفضا للعنف ضد الاعلام

نفذ عدد من الصحافيين والمصورين وقفة احتجاجية أمام ​وزارة الداخلية​ في ​الحمرا​ بعد تعرض اعلاميين ومصورين للضرب وتكسير معداتهم بالإضافة لمنع من التصوير من قبل الأجهزة الامنية أمام ​ثكنة الحلو​.

وامام ​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​ في شارع بلس، نظم اساتذة الجامعة وقفة احتجاجية ضد ​العنف​ الذي تم ممارسته من قبل ​القوى الامنية​ بالامس.

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