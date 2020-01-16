اشار رئيس ​حزب التوحيد​ ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا لا نعتقد أن وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ قادرة على محاسبة العناصر التي تعتدي على الصحافيين والثوار، اضاف قائلا "لم تكن تجربتها أصلاً في الداخلية ناجحة فالأجهزة أقوى منها فكيف يدير وزير أجهزة أقوى منه؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لا نعتقد أن ريا الحسن قادرة على محاسبة العناصر التي تعتدي على الصحافيين والثوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.