حديفة: كفى قضما لما تبقى من حريات

رأى مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​صالح حديفة​ في تصريح، أن "التعرض للاعلاميين، أيا تكن التبريرات السابقة والاعتذارات اللاحقة، أمر مرفوض ومدان. ان حرية الإعلام بما تعني النقل الموضوعي للخبر وتغطية الأحداث لا يجوز إطلاقا المس بها. كفى قضما لما تبقى من حريات بعدما قضمت حقوق العيش الكريم".

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