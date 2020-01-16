وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحض ظريف على "الحفاظ" على الاتفاق النووي







اسماء السيد - بروكسل: التقى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيودلهي الخميس لحض إيران على الحفاظ على الاتفاق النووي والتراجع عن التقصير في التزاماتها تجاهه. ووفق بيان صحافي صادر من مكتبه في بروكسل، أصر جوزيف بوريل خلال الاجتماع على أن "الاتحاد الأوروبي ما زال ثابتاً بشأن حرصه على الحفاظ على الاتفاق الذي يكتسي أهمية أكبر من أي من أي وقت مضى، نظراً الى التصعيد الخطير في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".



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