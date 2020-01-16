شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يصل جنيف للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ظهر اليوم، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى مدينة جنيف، للمشاركة في الاجتماع الخامس للفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولى، وتأتى مشاركة الدكتور عبد العال باعتباره ممثلاً للمجموعة العربية بالاتحاد، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذى سيعقد على مدار اليوم وغداً مناقشة آليات العلاقة بين الفريق الاستشاري رفيع المستوى ومكتبى الأمم المتحدة المعنيين بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة ، كما يناقش الاجتماع برنامج العمل المقترح لعام 2020 لتفعيل دور البرلمانيين في حماية ضحايا العمليات الإرهابية ، وعرض ميثاق العمل البرلماني لتنسيق مكافحة الإرهاب .

ويعد هذا الاجتماع ضمن سلسلة الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى للاتحاد البرلماني الدولى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف ، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولى والأمم المتحدة .

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يشار إلى أن الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب تم إنشاؤه لقيادة الأنشطة البرلمانية العالمية المتصلة بمكافحة الإرهاب. ويتمحور عمل الفريق على دعم التدابير البرلمانية والأعمال التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ويضم الفريق الاستشاري في عضويته إضافة إلى الدكتور علي عبدالعال ممثلا للمجموعة العربية، نخبة من البرلمانيين الممثلين للمجموعات الجغرافية المختلفة بالاتحاد البرلماني الدولي.