شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بإقالة وزيرة الصحة: المسئول الأول عن حادث طبيبات المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين غيتة عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، إن أزمة طبيبات المنيا اللاتى تعرضن للوفاة نتيجة حادث تتمثل فى المقام الأول فى تعنت وزارة الصحة، حيث أرسلت وزارة الصحة خطابا لمديرية الصحة فى المنيا والتى بدورها أرسلته لإدارة المحافظة تطلب فيه حضور الطبيبات للعباسية بالقاهرة من اجل الحصول على دورة تدريبية فى فحص الثدى.

أضاف غيتة لــ"الخليج 365"، أن المشكلة هنا تكمن فى أن الدورة التدريبية نفسها غير مهمة لأن فحص الثدى أمر سهل ويعلمه كل الأطباء، ليس ذلك فحسب بل أنه لو كان من المفترض أن تكون هناك دورة تدريبية لكان من الأولى إرسال طبيب من وزارة الصحة إلى المنيا، بدلا من إرسال 150 طبيبا من المنيا للقاهرة.

وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن الأزمة الأخرى تتمثل فى أن وزارة الصحة خاطبت الطبيبات قبل موعد الدورة التدريبية بيوم أو يومين، وبالتالى لم تستطع الطبيبات أن تحجز تذاكر للقطار من المنيا إلى القاهرة، كما أن الوزارة لم توفر لهم أتوبيسات لنقلهم والجو كان مليئا بالشبورة الهوائية مما تسبب فى الحادث على الطريق الصحراوى الشرقى.

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وأعلن غيته، عن تقدمه ببيان عاجل موجه ضد وزيرة الصحة بسبب دورها في حادث وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وقال غيتة، إنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وأكد ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.

كان 4 طبيبات قد وافتهن المنية على طريق المنيا القاهرة نتيجة تعرضهن لحادث أليم بالإضافة إلى تسبب الحادث فى إصابة 17 آخرين.