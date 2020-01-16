أردوغان يتحدى: سنبدأ التنقيب في المتوسط وسنرسل قواتنا إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستبدأ في إرسال قواتها إلى ليبيا، دعمًا لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج، في تحدٍ للقرارات الدولية قبل أيام من قمة مُرتقبة في العاصمة برلين لبحث الأزمة في ليبيا، حسبما أفادت "رويترز".

وأضاف أردوغان، في كلمة من أنقرة، أن تركيا ستواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار على حدودها الجنوبية البرية أو البحرية، بما في ذلك ليبيا.

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كما أشار في الوقت نفسه إلى أن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط خلال العام الجاري، وفقًا للاتفاقية الأمنية التي أبرمها مع السراج. وقال إن سفينة أوروك ريس التركية ستبدأ أنشطتها الزلزالية للبحث عن الغاز في المنطقة.

يأتي ذلك قبل 3 أيام من مؤتمر بالعاصمة الألمانية برلين لبحث الوضع في ليبيا، بمشاركة أردوغان.

كما يتزامن مع وصول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بنغازي، الخميس، للتباحث مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بشأن الوضع في ليبيا.