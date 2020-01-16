تشييع جنازة عروس المنيا ضحية حادث أتوبيس الطبيبات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

شيّع أهالي مدينة المنيا، اليوم الخميس، جثمان الدكتورة سماح نبيل، التي لقيت مصرعها أمس الأربعاء، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل بوابة الكريمات، أثناء توجهها لحضور دورة تدريبة في القاهرة، رفقة زميلاتها.

وخرجت الجنازة، من كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك غرب مدينة المنيا، وترأس الصلوات الأب بطرس يعقوب، وكيل مطرانية الكاثوليك.

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وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، أمس الأربعاء، حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع طبيبتين وسائق، وإصابة 12 آخرين، جميعهم من أبناء محافظة المنيا، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بمديرية صحة المنيا، في تصريحات له، إن المتوفيتين والمصابين كانوا في طريقهم لحضور دورة تدريبية بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، واصطدمت سيارتهن بأخرى، وأسفر الحادث عن وفاة طبيبتين والسائق، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت الدكتورة مريم عزيز، التي أنقذها القدر من حادث ميكروباص الطبيبات، أن زميلتها الدكتورة سماح نبيل، والتي لقيت مصرعها في الحادث، لم يمر على زواجها شهرين.