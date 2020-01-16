تحرير 1692 مخالفة في حملة اليوم الواحد بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحرير 1692 محضرًا خلال حملات اليوم الواحد المفاجئة، التي تستهدف الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع والمحال التجارية المختلفة، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من ‏صلاحية وسلامة المنتجات المباعة للمواطنين.

وأوضح المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والمشرف العام على الحملات، أن حملة اليوم الواحد تمت بمشاركة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين ومسئولي الصحة والبيئة والطب البيطري والوحدات المحلية، وتمكنت من تحرير 682 محضرًا تموينيًا، و190 محضر صحة، و135 محضر بيئة، و415 محضر إشغالات، و205 محضر نظافة، فضلًا عن تحرير 65 محضرًا متنوع، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين