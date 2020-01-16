هذا ما تتضمّنه مسودّة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

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نشرت قناة "218" الليبية اليوم، الأربعاء 15 جانفي 2020، أهم بنود مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده الأحد القادم، وهي:
- حثّ الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا
- دعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في ليبيا
- دعوة إلى إتخاد تدابير لبناء الثقة وتبادل الأسرى والجثامين
- دعوة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة
- مطالبة الأطراف بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة
- دعوة إلى حظر السفر وتجميد الأموال للأطراف المرتبطة بـالجماعات الإرهابية
- فرض عقوبات من مجلس الأمن على من ينتهكون وقف إطلاق النار
- دعوة إلى وقف دعم أي أفراد أو جماعات إرهابية ومساءلة كل مرتكبي الأعمال الإرهابية
- تؤكد على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية عبر دعم العملية السياسية .
و فيما يلي مسودة البيان :
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