هذا ما تتضمّنه مسودّة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

نشرت قناة "218" الليبية اليوم، الأربعاء 15 جانفي 2020، أهم بنود مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده الأحد القادم، وهي:

- حثّ الجهات الدولية على الالتزام بالامتناع عن التدخل الخارجي في ليبيا

- دعوة إلى هدنة شاملة ودائمة وإنهاء التحركات العسكرية في ليبيا

- دعوة إلى إتخاد تدابير لبناء الثقة وتبادل الأسرى والجثامين

- دعوة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة بإشراف الأمم المتحدة

- مطالبة الأطراف بالانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة

- دعوة إلى حظر السفر وتجميد الأموال للأطراف المرتبطة بـالجماعات الإرهابية

- فرض عقوبات من مجلس الأمن على من ينتهكون وقف إطلاق النار

- دعوة إلى وقف دعم أي أفراد أو جماعات إرهابية ومساءلة كل مرتكبي الأعمال الإرهابية

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- تؤكد على سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية عبر دعم العملية السياسية .

و فيما يلي مسودة البيان :