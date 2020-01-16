نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أبدى فيها تفاؤله بأن السودانيين سيتمكنون من بناء دولة "عصرية" بعد حقبة اتسمت بـالفشل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكتب قرقاش "من انطباعاتي خلال زيارتي للخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلا ذريعافي إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار".
وأضاف "السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الإيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف".
ووصل قرقاش، الاثنين الماضي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة استمرت يومين التقى خلالها عددا منكبار المسؤولين والوزراء.
وكانت الإمارات أعربت في وقت سابق عن دعمها للسلطات السودانية الجديدة بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير عن الحكم في أبريل الماضي، مثمنة مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.
تعد زيارة قرقاش الأولى إلى الخرطوم، وتأتي بعد زيارة قام بها رئيس الأركان في الإمارات، حمد محمد ثاني الرميثي، في ديسمبر الماضي، بحث خلالها مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: السودان مصمم على بناء نظام عصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.