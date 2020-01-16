قالت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستتمكن من المشاركة في المعرض العالمي، الذي تستضيفه دبي بعد أن عمدت حكومة الإمارات إلى تحمل كلفة جناحها في معرض "إكسبو 2020"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وبعد أن كانت قد حذرت من أن مشاركتها في المعرض غير محسومة، أكدت السلطات الأمريكيةمشاركتها في معرض "إكسبو 2020"، الذي يفتتح في أكتوبر المقبل، ويعد أكبر معرض عالمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "الجناح الأمريكي بات ممكنا بفضل سخاء الحكومة الإماراتية اعترافا بالشراكة القوية بينالولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".
ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن المساهمة، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد تحدث في وقت سابق عن الحاجة لمبلغ 60 مليون دولار لإقامة الجناح في المعرض، الذي يستمر ستة أشهر.
وتمنع الولايات المتحدة التمويل الحكومي لمثل هذه الفعاليات، وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الإنفاق خارج الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدفع مساعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: الإمارات ستتحمل كلفة جناحنا في "إكسبو دبي 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.