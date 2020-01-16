محكمة أمريكية تقضي بسجن شخصين بتهمة التجسس لحساب إيران

قضت محكمة أمريكية بسجن شخصين بتهمة التجسس لحساب الحكومة الإيرانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
دوستدار (39 عامًا)، وهو يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، لمدة 38 شهرا، وماجد غرباني (60 عاما)، وهو إيراني مقيم في كاليفورنيا، لمدة 30 شهرا.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم ،الخميس ، أن المحكمة قضت بسجن أحمد رضا محمدي
دوستدار 36 شهرا من الإفراج المشروط الى جانب دفع غرامة بقيمة 14 ألفا و153 دولارا، بينما سيقضي غرباني 36 شهرا من الإفراج المشروط.
كما من المقرر أن يقضي
وخلص تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الرجلين كانا يتجسسان على مواطنين أمريكيين ينتمون إلى جماعة مجاهدي خلق، وهي جماعة تدافع عن الإطاحة بالحكومة الإيرانية.
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