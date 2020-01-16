القوى الوطنية الليبية: تركيا ليست وسيطًا نزيهًا لحل الأزمة

أكد تجمع القوى الوطنية الليبية أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا في ظل انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب وانحيازها لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر التجمع - في رسالةوجهها للقوى الوطنية الليبية المشاركة في مؤتمر برلين وفقًا لقناة العربية اليوم، الخميس، أن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية ولا يمكن حلها إلا بإنهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد.
وأضاف "تجمع القوى الوطنية" أن القوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر هي الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
يشار إلى أنه من المقرر انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر.
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