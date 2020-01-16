الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، غارات على مواقع في قطاع غزة موقعة اضراراً مادية جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.
وجاءت الغارات رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.
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وفي سياق متصل واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي رش المبيدات الكيميائية من الجو في المناطق القريبة من السياج الشرقي الفاصل شرقي قطاع غزة التي كانت قد رشتها، الثلاثاء الماضي، لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريباً ما أدى إلى تدميرها.
وقالت بعض المنظمات الحقوقية في بيان إن عمليات الرش طالت الأراضي الزراعية في المناطق الشرقية الممتدة من شمال شرق البريج في محافظة الوسطى وشرق محافظة غزة وشرق مدينة بيت حانون في محافظة شمال غزة.
وتشير عمليات الرصد والتوثيق لتلك المنظمات إلى أن قوات الاحتلال شرعت في عمليات الرش منذ العام 2014 وأن الأضرار الناتجة عن عمليات الرش طالت (7620000) متر مربع من الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
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