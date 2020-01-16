كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: الحزب الحاكم يقر "ميشوستن" رئيسا للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه أن الحزب الحاكم في روسيا وافق بالإجماع، اليوم الخميس، على ترشيح ميخائيل ميشوستين كرئيس للوزراء قبل الانتخابات البرلمانية الرسمية، وفق ما قالته أنستازيا كاشفاروفا، أحد مساعدي رئيس البرلمان على وسائل التواصل الاجتماعي.

من المتوقع أن يصوت مجلس دوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، على ترشيح ميشوستين في وقت لاحق اليوم الخميس. وقد اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء تغييرات دستورية في اليوم السابق من شأنها أن تتيح له مجالًا لتعزيز قبضته على السلطة بعد تركه الرئاسة، واختار ميشوستن رئيسًا للوزراء بعد تنحي ديمتري ميدفيديف وحكومته.

