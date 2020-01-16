كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية الهند يجري محادثات مع نظيره الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير الشؤون الخارجية بالهند "س. جيشانكار" ونظيره الإيراني جواد ظريف محادثات مكثفة حول الوضع في منطقة الخليج في أعقاب العلاقات الإيرانية الأمريكية المتوترة بسبب مقتل قاسم سليماني.

وقال المسؤولون إن ظريف أطلع جايشانكار على الوضع العام، وموقف طهران من ذلك في الاجتماع الذي عقد على الإفطار.

وصرحت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة في المنطقة.