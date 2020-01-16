كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تنقذ 34 مهاجرًا قرب سواحل غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذ الحرس المدني بإسبانيا، قاربين على متنهما 34 مهاجرًا من منطقة المغرب الغربي قرب سواحل مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا.

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وأعلنت مصارد، نقل 33 مهاجرًا إلى مركز لجوء مؤقت في ميناء متوريل في غرناطة فجر اليوم الخميس في حالة جيدة، بينما كان أحد المهاجرين في حالة صحية سيئة استدعت نقله للمستشفى.

وقالت القوات البحرية بالحرس المدني، إنها أنقذت قاربًا خشبيًا على متنه 14 مهاجرًا قرب موتريل ثم تلقت على الفور إخطاراً بوجود قارب مطاطي بالقرب منها توجهت إليه وأنقذت من على متنه 20 مهاجرًا.