كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلبين.. سكان جزيرة البركان يسعون لإنقاذ الخيول العالقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مجموعة من رجال الإنقاذ وسكان جزيرة فلبينية، حيث ينفث بركان رمادًا منذ أيام، عملية إنقاذ للخيول العالقة، اليوم الخميس.

وحسب وكالة "رويترز"، انطلق المواطن مانوليتو مالالوان، اليوم، عند شروق الخليج 365 مع رجال الإنقاذ لينقذوا حصانين محاصرتين في جزيرة البركان.

وفي التفاصيل، أخذوا زورقا بخاريا عبر بحيرة، متحديين التحذيرات الرسمية للبقاء بعيدًا عن منطقة الخطر حول بركان تال، أحد أكثر المناطق نشاطا في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، عندما سارعوا للوصول إلى الحيوانات.

وقال "مالالوان"، 23 عاما، لوكالة "رويترز" بعد أن وصلوا إلى أرض أكثر أمنا مع حصانيه المسماة "كريستينا" و"باكاسان": "كلاهما كانا يتنهدان عندما رآني. لقد كانوا سعداء لأنني عدت."

لقد هجر أكثر من 57 ألف شخص منازلهم في الجزيرة البركانية وضواحيها، والتي عادة ما يتجول فيها السياح، لكن الكثير منهم عادوا أيضًا لفحص الحيوانات والممتلكات.

ألقت السلطات منطقة استبعاد بطول 14 كيلومترًا حول البركان، مع تحذير الخبراء من أن ثوران البركان يمكن أن يجلب أمطارًا مدمرة من الصخور والرواسب البركانية ويطلق العنان لكارثة تسونامي في البحيرة المحيطة.

كانت الخيول من بين 3000 شخص يعيشون في الجزيرة، ومعظمهم يجمعون المال لأصحابهم عن طريق حمل السياح إلى حافة فوهة البركان.

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كوسيلة رزقهم الوحيدة، يعتمد الكثير من سكان الجزر على بقاء الحيوانات، لكن المستقبل يبدو غير مؤكد.

وقال جون ديسبيدا، 21 عاما، الذي استخدم المياه من البحيرة لتنظيف الرماد البركاني من معطفه الأبيض: "ليس لدينا طعام على طاولاتنا إن لم يكن من أجلهم. لا أعرف ماذا سأفعل الآن بعد ما حدث".

وكان حوالي 1000 حصان، بالإضافة إلى الأبقار والماعز والخنازير، من بين الحيوانات التي تركها السكان في طريقهم إلى مناطق أكثر أمانًا خوفًا من ثوران أكبر.

حث أحد مالكي الخيول السلطات على السماح بإنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات ، مستفيدًا مما بدا أنه هدوء في نشاط البركان، لكن تم رفضه من قبل خفر السواحل الذي يقوم بدورية في البحيرة.

كانت الخيول من بين أكثر من 70 حيوانًا تم جلبها إلى مكان آمن منذ يوم الأربعاء من قبل مجموعة أخرى من رجال الإنقاذ بقيادة وحدة بحرية تابعة للشرطة، لكن قيل لها منذ ذلك الحين أن توقف أنشطتها بسبب تهديد الثوران.

بدا أن العديد من الخيول التي جعلتها تبدو منهكة وجائعة، مع مرة واحدة بالكاد على الوقوف.

وبينما بدا تال هادئًا اليوم الخميس، قال علماء الزلازل، إن خطر الانفجار يظل مرتفعًا وأن السلطات حذرت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالابتعاد.

تقع الفلبين على "حلقة النار"، وهو حزام من البراكين التي تحيط بالمحيط الهادي والتي هي أيضًا عرضة للزلازل.