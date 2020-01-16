كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعلق على استقالة الحكومة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، على استقالة الحكومة الروسية أمس الأربعاء.

وفي حوار مع قناة RTVi التلفزيونية، قالت أورتاغوس: "نحن على علم بما حدث ونتابع الأمر. يمكنني القول إننا نقف إلى جانب المواطنين الروس، وأكد الرئيس دونالد ترامب مرارا أنه يحرص على علاقات أفضل بين حكومتينا".

Advertisements

وأضافت: "كل شيء يتوقف على زعماء روسيا"، معبرة عن الأمل بأنهم "سيأخذون مطالب الولايات المتحدة الخاصة بتغييرات في السياسة الخارجية، في الاعتبار".

وقدم رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة الحكومة بكامل قوامها، وذلك على خلفية المقترحات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان، والتي شملت إدخال تعديلات هامة على الدستور، فيما أعلن الكرملين أن بوتين رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء.