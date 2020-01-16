كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: رئيس الوزراء يرشح امرأة لرئاسة البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، التي تشغل منصبا في المجال القضائي، لتكون رئيسة للبلاد.

ويذكر أن القاضية البالغة من العمر 63 عاما، تترأس مجلس الدولة، وستكون أول امرأة تحتل هذا المنصب الفخري في اليونان.

وذكرت "فرانس برس"، لم يتم تحديد جلسة في البرلمان حتى الآن للتصويت على التعيين، لكن يتوجب أن يتم ذلك بحلول 13 فبراير، أي قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي بروكوبيس بافلوبولوس.

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وفي خطاب تلفزيوني، قال رئيس الحكومة: "آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل"، مشددا على أن خياره هذا يكسر التقاليد ليس فقط لأن ساكيلاروبولو امرأة، بل ايضاً لأنها لا تنتمي إلى أي حزب، ولفت إلى أن الخيار "ينطوي على الوحدة والتقدم".

وصرحت ساكيلاروبولو لوكالة الأنباء اليونانية "greekcitytimes" الرسمية أن ترشيحها "شرف لها"، كما شكرت رئيس الوزراء مبدية استعدادها لـ"تكريس نفسها بكل ما تملك من قوة من أجل هذا الواجب الكبير"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.