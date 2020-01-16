كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || مؤتمر برلين سيكون به الكلمة الفاصلة
طالب عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، بتأييد دعوة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بسحب الثقة من حكومة السراج، مضيفا أنه على البرلمانات العربية أن تتحمل مسئوليتها تجاه ليبيا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ألمانيا تحقق مع 3 أشخاص يشتبه في تجسسهم لصالح الصين
أكد المدعون الفيدراليون في ألمانيا، أنهم يحققون مع ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس نيابة عن الصين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || 350 مليون دولار خسائر إيران بعد حادث الطائرة الأوكرانية
وسط ارتفاع حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وما تبعه من تداعيات وتهديدات وإطلاق صواريخ.