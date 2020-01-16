كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تسعى للحصول على مساعدة برلين في التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ألمانيا المساعدة في تحقيق العدالة للضحايا على متن طائرة الركاب التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ قبل أيام.

وناقش زيلينسكي في مكالمة هاتفية مع المستشارة أنجيلا ميركل سقوط الطائرة الذي أودى بحياة جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، وشكر ألمانيا على دعمها واستعدادها للمساهمة في تحقيق شفاف.

وصرح مكتبه "يتوقع رئيس الدولة الأوكرانية إجراء تحقيق فعال، ومحاكمة المسؤولين عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، وكذلك تعويضات لأسر الضحايا والناقل".

وأضاف: "رئيس أوكرانيا دعا ألمانيا إلى المساهمة السياسية في هذه العملية".

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وأعربت ميركل عن تعازيها فى هذه المأساة، وفقا للبيان.

وطلبت كييف تعويضًا تعهدت الحكومة الأوكرانية بالفعل بدفع 200000 هريفنيا (7.472 يورو، 8.3232 يورو) لعائلات الضحايا في الأيام القادمة. ومع ذلك، قال زيلينسكي إنه يريد من إيران تعويض الضحايا، ولا يزال المتخصصون الأوكرانيون يعملون في إيران، ويتعاملون مع تحديد هوية الجثث وفحص الصناديق السوداء المستعادة. وتعهدت إيران بمعاقبة المسؤولين، وتم اعتقال العديد من الأشخاص بالفعل. حسبما ذكر موقع دويتشي ويلي.

وأثناء حديثه مع ميركل، شكر زيلينسكي أيضًا ألمانيا على التوسط في نزاع الغاز مع روسيا. وبدورها، قالت أنجيلا ميركل إن الخطوة التالية ستكون الاستثمار في نظام نقل الغاز في أوكرانيا لجعله أكثر قدرة على المنافسة.

