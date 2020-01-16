كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعين رئيسًا جديدًا للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُيّن رئيس دائرة الضرائب الروسية غير المعروف، ميخائيل ميشوستن، رئيسًا للوزراء التاليين لروسيا بعد ساعات من استقالة "ديمتري ميدفيديف" يوم الأربعاء، متوجًا يومًا من التغييرات غير المتوقعة للسياسة الروسية.

وصرح المكتب الصحفي للكرملين "عقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع ميخائيل ميشوستن واقترح أن يتولى مهام رئيس الحكومة."

وأضاف المكتب في تصريحاته، بموافقته، قدم بوتين ترشيح لرئاسة الوزراء للنظر فيه في مجلس الدوما".

ويرأس ميشوستين، هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا منذ عام 2010 ولا يعتبر سياسيًا بارزًا في روسيا.

وصرح"الياس اوماخانوف" نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي لوكالة انباء انترفاكس "ترشيح ميشوستين غير متوقع على الاطلاق لكن هذا لا يعني انه شخص يسبب المقاومة."

وأضاف "ليس كل رؤساء المؤسسات الضريبية يتمتعون بالتعاطف والمودة. موضحًا، في رأيي، هذا هو المزاج العام السائد تجاه ميشوستين". حسبما ذكرت وكالة رويترز.

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ووصف أوماخانوف المسؤول الضريبي بأنه رجل "يتمتع بخبرة كبيرة، وهو الشخص الذي كان جزءًا من النظام". حسبما ذكرت وكالة رويترز.

• من هو ميشوستين؟

وُلد ميشوستن البالغ 53 عامًا، في موسكو وعمل كخبير في تكنولوجيا المعلومات في التسعينيات. وبدأ العمل في مصلحة الضرائب في عام 1998، وعُين بعد ذلك نائب وزير الضرائب.

وفي عام 2008، شغل منصب رئيس شركة الاستثمار الروسية UFG، والتي تعاونت في ذلك الوقت مع بنك دويتشه الألماني.

وتم تعيين ميشوستن رئيسًا لدائرة الضرائب الروسية في عام 2010 بعد أن غادر سلفه إلى منصب آخر. ورئيس الوزراء المعين حديثًا هو أيضًا عضو في مجلس الاتحاد الروسي لهوكي الجليد.

والتقى ميشوستن بكبار المشرعين في مجلس الدوما مساء الأربعاء بعد أن شغل الدور الجديد. من المقرر أن يصوت مجلس النواب في البرلمان الروسي غدًا على ترشيحه.

