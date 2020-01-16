كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الليبي: مؤتمر برلين سيكون به الكلمة الفاصلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، بتأييد دعوة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بسحب الثقة من حكومة السراج، مضيفا أنه على البرلمانات العربية أن تتحمل مسئوليتها تجاه ليبيا.

وأشار "صافي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء، إلى أنهم خاطبوا البرلمان الأوروبي بسحب اعترافاهم بحكومة السراج، منوها بأن حكومة السراج لم تحصل على موافقة من البرلمان الليبي ذاته.

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنهم ينتظرون انعقاد مؤتمر برلين، متوقعا أن تكون به الكلمة الفاصلة للوضع السياسي الراهن في ليبيا، مطالبا بعدم فرض شخصيات لا يريدها الليبيون في مؤتمر برلين، كاشفا أن أاردوغان كان يعمل من تحت الطاولة أن تكون قطر ممثلة في مؤتمر برلين مثل الإمارات ومصر.

