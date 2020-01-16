كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. صناعة السياحة تسعى للحصول على مساعدة عاجلة مع ارتفاع تكلفة حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدرت هيئة السياحة في أستراليا، اليوم الخميس، أن أزمة حرائق الغابات في البلاد قد كلفت الصناعة حتى الآن ما يقرب من مليار دولار أسترالي (690 مليون دولار) ودعت إلى مساعدة عاجلة من الحكومة لجذب الزوار.

وقال سيمون ويستواي، المدير التنفيذي لمجلس صناعة السياحة الأسترالي (أتيك) لوكالة "رويترز": "لقد توقف الناس عن السفر بشكل أساسي. وهذا أمر مفهوم تمامًا: الطبيعة البشرية تدخل حيز التنفيذ".

وأضاف "ويستواي": "أن صور الحرائق في السوق العالمية سيئة للغاية لبلدنا. نحن قلقون من العدوى التي قد تكون موجودة."

وأوضح "ويستواي"، أن إلغاء حجز أماكن الإقامة في المناطق التي لا توجد فيها حرائق قد ارتفع إلى 60٪، بينما لم يكن هناك سائحون في المناطق المنكوبة. تعتمد العديد من الوجهات بشكل كبير على السياحة الداخلية، وكذلك على الزوار الدوليين".

كان من المقرر أن يلتقي قادة الصناعة بوزير السياحة سايمون برمنجهام في وقت لاحق اليوم الخميس، حيث تسببت العواصف والأمطار الغزيرة في استراحة من شهور من حرائق الغابات العنيفة عبر الساحل الشرقي لأستراليا.

وقال "برمنجهام"، إنه سيسعى للحصول على تعقيبات مباشرة من رؤساء السياحة في اجتماع، اليوم الخميس، ووضع استراتيجية لطمأنة الزوار بأن العديد من الوجهات السياحية غير ملوثة بالحرائق.

Advertisements

ضربت الحرائق التي أسفرت عن مقتل 29 شخصًا ودمرت الشجيرات عبر منطقة بحجم بلغاريا عدة بلدات ساحلية في ذروة موسم الصيف المربح.

على الرغم من أن الظروف المناخية الأكثر برودة قد أدت إلى إعادة فتح بعض الوجهات السياحية بعد إخلائها بسبب الحرائق، إلا أن الناس ما زالوا حذرين من الزيارة.

تم بث صور من البلدات المحترقة، والناس الذين تجمعوا على الشواطئ هربا من النيران الهائلة، والحياة البرية المدمرة والدخان الكثيف معلقة على المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم.

تأثرت جولات التصفيات المؤهلة إلى بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن هذا الأسبوع، وهي أول بطولات التنس الكبرى في العام، بشكاوى من اللاعبين حول التلوث.

تمثل السياحة أكثر من 3٪ من اقتصاد أستراليا البالغ 1.95 تريليون دولار أسترالي، حيث يزور البلاد 9 ملايين أجنبي سنويًا وتنامي السياحة الداخلية.

جلب الطقس الرطب هذا الأسبوع بعض الراحة المؤقتة للمناطق المنكوبة بالحرائق ، ولكنه جاء أيضًا مع تحذير من الفيضانات المحتملة والبرق الذي قد يشعل حرائق جديدة.

رحب رئيس الوزراء سكوت موريسون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالخطوة الأمريكية لخفض تحذير السفر وأكد أن أستراليا مفتوحة للعمل.