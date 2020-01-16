في تطورات جديدة.. الوزارة توقف “أستاذ تارودانت” ومحاكمته تنطلق الاثنين المقبل

في تطورات جديدة، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، إنه سيتم توقيف الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس “اورير” الواقعة بجماعة “بونرار” التابعة لإقليم تارودانت.

وأضاف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة سوس ماسة درعة، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، أنه سيتم توقيف الأستاذ المذكور إداريا، لأنه يحاكم رهن الإعتقال، إلى حين بت القضاء في قضيته.

وأفاد المصدر ذاته، أنه إذا تمت إدانة الأستاذ من طرف القضاء، سيمتثل المعني بالأمر أمام المجلس التأديبي، الذي سيقرر مسألة فصله من التعليم نهائيا أم لا.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتارودانت، قررت أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس “اورير” الواقعة بجماعة “بونرار” إلى يوم 20 يناير الجاري.

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت قرر يوم أمس الأربعاء متابعة الأستاذ المعني في حالة اعتقال، بعد الإطلاع على نتائج الخبرة الطبية.