فيديو: يونس ميمون
عبر جمال السلامي ، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق الفريق لفوز كبير على اتحاد طنجة، بميدانه وأمام جماهيره، وصعود الأخضر للمركز الثالث في ترتيب البطولة الاحترافية.
وقال السلامي ، فس الندوة الصحفية التي تلت المباراة. إن اللاعبين دخلوا هذه المواجهة عازمين على الفوز ولا شيء عير ذلك، وقد أظهروا قتالية عالية على ارضية الملعب طيلة 90 دقيقة.
وأشاد اسلامي بأداء جميع اللاعبين خاصة الذين يشاركون للمرة الأولى مع الفريق، والذين غطوا على الغيابات العديدة التي تعرفها تشكيلته بسبب الإصابات.
إليكم ما قاله السلامي بعد المباراة التي انتهت بانتصاره بأربعة أهداف مقابل هدف واحد :
كانت هذه تفاصيل خبر السلامي: ” ليس سهلا الفوز على طنجة برباعية وروح قتالية عالية للاعبين طيلة 90 دقيقة” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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