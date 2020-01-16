بالصور.. مسؤول بتعز يتفقد سير تقديم الخدمات الصحية في مديرية القاهرة

الخميس 16 يناير 2020

زار وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل عدد من المرافق الصحية في مديرية القاهرة للاطلاع على سير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



وشملت زيارة "جامل" والذي رافقه فيها الامين العام لمديرية القاهرة أ. عبدالملك امين، ومدير مكتب الصحة بالمديرية د. رشاد المخلافي، ونائب مكتب الصحة بالمديرية عبدالحكيم عقلان ، عدداً من المرافق الصحية شملت (مركز 22 مايو للامومة والطفولة في حي الروضة ، ومركز 14 اكتوبر الصحي في حي عصيفرة ، ومركز 26 سبتمبر في حي ديلوكس ).

وخلال الزيارة التفقدية طاف "جامل" بأقسام المرافق وأطلع على شرح مفصل لسير عمل كل مرفق والنقص الذي تعاني منه المراكز من الأجهزة المهمة وكذا الاحتياجات الخاصه باقسام المختبر بكل مركز كون المرافق الصحية تلعب دورا كبير في انقاذ الحالات المرضية التي توصل الي المراكز الصحية.

وناقش جامل مع مدير الصحة بالمديرية الأوضاع التي تمر بها المرافق و سبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها كل مرفق صحي للناس والمعوقات التي تواجه اعمالهم .

وأشاد الوكيل جامل بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية بالمرافق الصحية في ظل شحة الامكانيات ، مشيراً إلى إستعداده للإهتمام و متابعة إحتياجات المرافق لتوفير وتحسين الخدمات والرعاية الطبية التي تقدم للمواطنين .

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وعقب ذالك قام وكيل المحافظة "جامل" بزيارة الي مدرستي النهضة بنات والوحدة بنين ضمن زيارته التي بدائها يوم امس للمدارس بالمديرية للاطلاع علي سير العملية التعليمية واحتياجات المدارس لاتمام وانجاح مسيرة التعليم بالمحافظة ، حيث رافقه مدير التربية بالمديرية الأستاذ عبدالله عبدالقادر.