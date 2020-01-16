- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مسؤول بتعز يناقش تقرير أداء المكاتب الإيرادية خلال 2019 والان مع التفاصيل
الخميس 16 يناير 2020
ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، مع مدراء المكاتب الإيرادية تقرير الإنجاز خلال العام 2019م وذلك بحضور كل من مدراء عموم الجمارك والضرائب وكبار المكلفين والشؤون المالية والموارد المالية والواجبات والاشغال والاحوال المدنية وممثل عن مكتب المالية.
وخلال اللقاء شدد وكيل أول المحافظة ، على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة, واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة مرتكبي جرائم الفساد الى القضاء بشكل عاجل ، لافتاً إلى إن المسؤولية الوطنية للسلطة المحلية لا تسمح بالتساهل أو المساومة في أمر الصالح العام والنظام العام واحترام القانون.
وناقش اللقاء الإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المالية والإدارية والهيكلية التي يعاني منها الجهاز الضريبي والجمركي, ومكافحة التهريب الجمركي في مختلف المنافذ, وإيقاف أي جبايات خارجة عن القانون، إضافة إلى آليات ضبط وتحصيل وتنمية العوائد الضريبية والجمركية، والزام الجهات المعنية بتوريدها إلى البنك المركزي وإنهاء عملية الهدر للمال العام والازدواجية في التحصيل.
ووجه الدكتور عبدالقوي المخلافي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى المنصوص عليها في القانون، من كافة المنافذ في المحافظة.
وجدد الدكتور المخلافي، التأكيد على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها وفق ما تقتضيه المصلحة العامه وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية.
حضر اللقاء مدير عام مكتب إعلام محافظة تعز نجيب قحطان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مسؤول بتعز يناقش تقرير أداء المكاتب الإيرادية خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.