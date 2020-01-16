شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يعزي في وفاة الدكتور أمين الكمالي والان مع التفاصيل

الخميس 16 يناير 2020 بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة الى وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور حمزة الكمالي واخيه د . محمد الكمالي واشقائهم بوفاة والدهم الدكتور أمين الكمالي .

وقال محافظ تعز : لقد فقد الوطن اهم عمالقة الطب _ استشاري جراحة المخ والاعصاب ، والذي يعد من اوائل الاطباء المتخصصين في اليمن وعلى مستوى المنطقة العربية باكملها . واشاد محافظ تعز بمناقب فقيد اليمن وبمسيرته المهنية التي اضافت الى عالم الطب عالماً اخصائيا بارعاً واستشارياً نادراً في جراحة المخ والاعصاب .والعمود الفقري وجاء في برقية التعزية : Advertisements الاخ العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور حمزة الكمالي ، ببالغ الاسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة والدكم الدكتور أمين الكمالي . ولايسعنا بهذا المصاب الجلل إلا ان نتقدم لك ولاخوانك ولكل زملاء فقيد اليمن ودعامة الطب اليمني . بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد فقيدكم وفقيد الوطن بواسع رحمته ، وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهمكم وجميع اهله ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون . أ .نبيل شمسان محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي

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