شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تخسر 350 مليون دولار عقب تعليق شركات الطيران التحليق في أجوائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ستتكبد إيران خسائر مالية كبيرة، في أعقاب امتناع شركات الطيران العالمية عن المرور في مجالها الجوي، في أعقاب سقوط الطائرة الأوكرانية مطلع الشهر الجاري، وستصل الخسائر إلى 350 مليون دولار، حيث إن طهران تحصل على 800 دولار عن كل رحلة تمر في مجالها الجوي، وتمر بها 1000 رحلة يومياً.

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من جانبه، قال سياوش مكري المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الوطنية الإيرانية، إن الإيرادات السنوية الإيرانية من الرحلات الجوية التي تمر بأجوائها تبلغ نحو 1800 مليار ريال إيراني (42.5 مليون دولار).

وعن تأثر قطاع السياحة، أكد حرمت الله رفيعي، رئيس جمعية وكالات السفر، أن قطاع السياحة سيتكبد خسائر كبيرة، بعد انقطاع الرحلات السياحية، وظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وبالإضافة إلى خسائر الطيران والسياحة، فإنها ستتكبد دفع تعويضات مادية لأسر الضحايا، فقد أعلن وزير النقل الكندي مارك غارنو أنّ إحدى أولويات حكومته هو أن تدفع طهران تعويضات مالية لعائلات الكنديين الـ57 الذين لقوا حتفهم في سقوط الطائرة الأوكرانية.