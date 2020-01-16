فيديوجراف.. 10 معلومات لا تعرفها عن كيكي مدرب برشلونة الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع اختيار نادي برشلونة على المدرب الإسباني كيكي سيتين لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، خلفاً لمواطنه إرنستو فالفيردي، موقعاً على عقد يمتد حتى عام 2022.
النادي الكتالوني قدّم مدربه الجديد لوسائل الإعلام، الثلاثاء، بعد ساعات على إقالة فالفيردي من منصبه.
وبدأ سيتين مسيرته في عالم كرة القدم كلاعب ضمن صفوف ريسينج سانتاندير الإسباني، كما لعب بقميص أتلتيكو مدريد لمدة 3 سنوات.
ومثل سيتين المنتخب الإسباني لأول مرة عام 1985، لكن مسيرته الدولية لم تدم أكثر من 3 مباريات.
وفي عام 2001، بدأ مسيرته التدريبية مع فريقه الأسبق ريسينج، وحظي بشعبية كبيرة داخل النادي لاعباً ومدرباً، ليلقب هناك بـ"الأستاذ".
ولم يحقق سيتين إنجازات بارزة طوال مسيرته التدريبية، إذ غابت الألقاب عن رحلته، ليأتي تأهل ريال بيتيس إلى الدور الأوروبي كأبرز إنجازاته.
وبالنظر إلى مواجهاته السابقة ضد برشلونة، فإن سيتين لا يحظى بذكريات سعيدة أمام فريقه الجديد، إذ خسر أمامه في 6 مناسبات، وحقق الفوز مرة وحيدة.
ويعد سيتين أحد المعجبين بشدة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد "البلوجرانا"، ووصفه سابقاً بالأفضل في التاريخ.
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