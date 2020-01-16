هونج كونج قد تتمتع بمزايا "دولة ونظامان" بعد 2047

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الخميس، إن هونج كونج ربما تتمكن من التمتع بالمميزات التي يوفرها إطار "دولة واحدة ونظامين" الذي تحظى به مع الصين لما بعد انقضاء فترة العمل بالإطار عام 2047.
ووصفت لام، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أعمال العنف الأخيرة بأنها مثلت صدمة للمواطنين، مطالبة بدعم الحكومة في بكين.
وأضافت أن "هونج كونج يمكن أن تبحر مجددا"، مؤكدة التزام الحكومة بحماية حكم القانون والحفاظ على مميزاته.
يذكر أنه عندما أعادت بريطانيا هونج كونج إلى الصين عام 1997 بعد حكم استعماري استمر 150 عاما، تعهدت بكين بأن تحظى هونج كونج باستقلال شبه ذاتي حتى 2047 وفقا لاتفاق مع لندن.
وتشهد هونج كونج مظاهرات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، ووقعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.
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