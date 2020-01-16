محكمة أمريكية تقضي بسجن إيرانيين بتهمة التجسس

قضت محكمة أمريكية، الخميس، بسجن إيرانيين اثنين بتهمة التجسس عبر جمع المعلومات والعمل لصالح نظام طهران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن محكمة مقاطعة كولومبيا (مقرها واشنطن) قضت بسجن أحمد رضا محمدي دوستدار (39 عامًا)، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، ومجيد قرباني (60 عامًا)، إيراني مقيم في كاليفورنيا، بالسجن 38 شهرًا و30 شهرًا على التوالي.

ووجهت لهما المحكمة اتهامات بالتجسس وجمع معلومات بشأن أمريكيين وآخرين يحملون الجنسية الأمريكية أعضاء بجماعة مجاهدي خلق الإيرانية.



وحكم القاضي بول فريدمان على دوستدار بالسجن 38 شهرًا بالإضافة إلى 36 شهرًا إطلاق سراح مشروط وغرامة بقيمة 14 ألفا و153 دولارا، والسجن 30 شهرًا لقرباني وإطلاق سراح مشروط لمدة 36 شهرًا.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أقر دوستدار بتهمة العمل وكيلًا لصالح الحكومة الإيرانية بدون إبلاغ السلطات الأمريكية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، أقر قرباني بتهمة انتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية والعقوبات المفروضة على طهران.

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وأوضح بيان وزارة العدل أن المتهمين عملا لصالح طهران من خلال جمع معلومات عن أمريكيين قد تستخدمها الاستخبارات الإيرانية لترهيب أو إيذاء عائلاتهم، مؤكدًا ضرورة أن تكون المحاكمات بمثابة تذكير لأي شخص يعمل في الخفاء لصالح إيران.

وقال جاي تاب، مساعد المدير التنفيذي لفرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المكتب لن يتهاون في التعامل مع عمليات التجسس التي تجرى داخل الولايات المتحدة بالنيابة عن دول أجنبية مثل إيران.

وأضاف أن مثل تلك الأنشطة تهدد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الدستورية بحرية الخطاب وانتقاد الحكومة الإيرانية، مؤكدًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيجهض أي جهود مماثلة لأي شخص يعمل لصالح إيران، وفق البيان.

كان دوستدار قد أقر تحت القسم بالسفر إلى الولايات المتحدة من إيران في ثلاث مناسبات للقاء قرباني، ولتوجيه أنشطته نيابة عن إيران.

وقبل سفر دوستدار أول مرة إلى الولايات المتحدة، عرف منسق تابع لحكومة إيران عن هوية قرباني له، وعرض عليه صورته وشرح له أين يعمل.

والتقى دوستدار مع قرباني، خلال رحلته الأولى للولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2017، بمكان عمله وأقر بأنه أخبره خلال محادثة لاحقة باستعداده للعمل لصالح حكومة طهران في الولايات المتحدة.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2017، حضر قرباني مسيرة لمنظمة "مجاهدي خلق" بمدينة نيويورك، وصور المشاركين فيها، بمن فيهم قادة مجاهدي خلق.