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البرلمان العربي يؤكد رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

البرلمان العربي يؤكد رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا

متابعات_الخليج 365

أكد البرلمان العربي رفضه التدخل العسكري التركي في ليبيا، معتبرا أن ذلك يُزيد الأوضاع تعقيدا، ويُزيد الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية.

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كما حذر من أن ذلك من شأنه إطالة أمد الصراع وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي فيها، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

 

جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني.

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