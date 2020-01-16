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الجيش الليبي: تصريحات أردوغان تهديدات سنرد عليها في الميدان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الجيش الليبي: تصريحات أردوغان تهديدات سنرد عليها في الميدان

متابعات_ نيوز

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن "تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان أبرزت ضعف موقفه، وهي ليست أكثر من تهديدات واهية سيرد عليها في الميدان".

 

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وأضاف في تصريحات وفقا لوكالة  الأنباء الإيطالية "نوفا" الأربعاء، أن "ما قاله أردوغان عن الدولة الليبية وأنها جزء من أمجاد الدولة العثمانية، ما هي إلا تخاريف لتبرير التدخل التركي في ليبيا، والمساس بسيادتها".

 

وتابع أن "القيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض الأمن في طرابلس حتى القضاء على الميليشيات الخارجة عن القانون، سبب الفوضى في البلاد، فالمشكلة التي تواجهها طرابلس هي تمركز الميليشيات المسلحة"، مشيراً إلى أن الجيش عازم على القضاء عليها وترسيخ الأمن في جميع ربوع ليبيا.

 

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