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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي: تصريحات أردوغان تهديدات سنرد عليها في الميدان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن "تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان أبرزت ضعف موقفه، وهي ليست أكثر من تهديدات واهية سيرد عليها في الميدان".
وأضاف في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" الأربعاء، أن "ما قاله أردوغان عن الدولة الليبية وأنها جزء من أمجاد الدولة العثمانية، ما هي إلا تخاريف لتبرير التدخل التركي في ليبيا، والمساس بسيادتها".
وتابع أن "القيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض الأمن في طرابلس حتى القضاء على الميليشيات الخارجة عن القانون، سبب الفوضى في البلاد، فالمشكلة التي تواجهها طرابلس هي تمركز الميليشيات المسلحة"، مشيراً إلى أن الجيش عازم على القضاء عليها وترسيخ الأمن في جميع ربوع ليبيا.
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