شكرا لقرائتكم العفو الدولية: الأمن الإيراني قنص المحتجين برصاص الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن هناك أدلة على استخدام قوات الأمن الإيرانية رصاص الصيد والرصاص البلاستيكي والهراوات ورذاذ الفلفل في تفريق المتظاهرين.

وذكرت المنظمة أن الأمن الإيراني اعتقل بشكل تعسفي عددا غير معروف من المتظاهرين الذين خرجوا منددين بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

كما أن بعض المصابين لم يراجعوا المراكز الطبية أو المستشفيات خشية الاعتقال، وفق منظمة العفو الدولية.

تطويق جامعة طهران

وأمس الأربعاء، كثف الأمن الإيراني من تواجده حول جامعتي طهران وأمير كبير، تخوفاً من استمرار الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة، وفق ما نقل موقع إيران إنترناشيونال.

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وقال شهود عيان إن القوات الأمنية المكثفة مدججة بالأسلحة الخفيفة والهراوات، وترافقها قوات أمنية بأزياء مدنية تحوم حول الجامعتين في طهران.

اعتقال مصابين من المستشفيات

وفي مظاهرات سابقة احتجزت قوات الأمن مصابين من المستشفيات واقتادتهم إلى مكان مجهول، بحسب موقع إيران إنترناشيونال.

في هذا الصدد، دعا فيليب لوثر، مدير أبحاث قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح المعتقلين في أسرع وقت ممكن، وإنهاء قمع المتظاهرين بإيران.

كانت الموجة الجديدة من الاحتجاجات في إيران اندلعت عقب اعتراف الحرس الثوري الإيراني باستهداف طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ أسفر عن مقتل 176 شخصًا كانوا على متنها.