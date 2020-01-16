شكرا لقرائتكم الموصل.. مفتي داعش في قبضة الأمن العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت قوات الأمن العراقية الخميس القبض على مفتي داعش في الموصل. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية على فيسبوك بأن الأمن ألقى القبض على مسؤول ما يعرف بـ "الشرعية"، ومفتي داعش في الموصل المكنى بأبو عبد الباري.
وفي التفاصيل، أعلنت الخلية أن "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة تمكن من القاء القبض على مفتي داعش شفاء النعمة، المكنى أبو عبد الباري”.
كما أضافت،أن "الإرهابي كان يعمل إماما وخطيبا في عدد من جوامع المدينة"، وقد عرف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية.
إلى ذلك، كان يروج للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.
قيادي من الصف الأول
وتابعت أن "الباري يعتبر من القياديين في الصف الأول لداعش وهو المسؤول عن اصدار الفتاوي الخاصة باعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش”.
كما أوضحت أنه كان مسؤولاً عن إصدار فتوى لتفجير جامع النبي يونس، وقد تم القبض عليه في منطقة حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.
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