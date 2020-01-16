غريب: الذي يجب أن يدخل السجن هو أعضاء السلطة الفاسدة

أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي، ​حنا غريب​، أن "الإفراج عن جميع المعتقلين في هذه الإنتفاضة هو واجب وطني، وأن الذي يجب أن يدخل ​السجن​ هو أعضاء ​السلطة​ الفاسدة".

وفي حديث تلفزيوني من أمام ​ثكنة الحلو​ في شارع ​مار الياس​، أشار غريب إلى أن "السلطة الحاكمة هي التي دفعت الناس للخروج إلى الشارع"، داعياً إلى "الإفراج فوراً عن جميع الثوار المعتقلين".