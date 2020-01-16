بانو للحريري: حدّث ولا حرج عن ضياع الاموال بمزاريب هيئة الاغاثة ومرفأ بيروت والإنماء والاعمار والاتصالات

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​ في رده على رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ دون ان يسميه، الى ان "​التيار الوطني الحر​ لا يتحمل على الاطلاق مسؤولية تعطيل ​الكهرباء​ التي هي نتيجة مناكفات سياسية وسجالات عقيمة كنتم شهوداً عليها خلال ترؤسكم ​الحكومة​. أما الحديث عن ضياع الأموال، فحدّث ولا حرج عن ضياعها في مزاريب ​الهيئة العليا للاغاثة​ و​مرفأ بيروت​ والإنماء والاعمار و​الاتصالات​ وغيرها من ​المحميات​".

ولفت بانو في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد 3 سنوات على ترؤسكم مجلس الوزراء، لماذا اتهام التيار اليوم بتعطيل الحلّ لأزمة الكهرباء وإثارة ال 47 مليار دين؟ ألصرف النظر عن تقاعسكم في تصريف الأعمال؟ أم لكسب عطف الشارع السنّي؟ أم لتغطية ما تسبّب به الحريرية السياسية من أذى للبنان بالتواطؤ مع حيتان المال وحاكمية مصرف لبنان؟".